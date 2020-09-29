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Общество / Образование

Седунов: Показаний для продления каникул в Псковской области нет

29 сентября 2020 года, 13:49

Речи о продлении школьных каникул в Псковской области не идёт, заявил начальник регионального комитета по образованию Александр Седунов, пишет официальный Телеграм-канал области.

Каникулы на неделю продлили в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом. По решению мэра столицы Сергея Собянина, школьники будут отдыхать с 5 по 18 октября.

Седунов: Показаний для продления каникул в Псковской области нет
Александр Седунов
Фото Дарьи Хватковой

«В Псковской области ситуация остается стабильной. Мы находимся в ежедневном контакте с Роспотребнадзором, показаний для продления каникул или более раннего их начала, нет», - сказал Александр Седунов. По его словам, решение о продлении каникул должен принимать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, но пока оснований выносить этот вопрос на обсуждение не имеется.

«В Псковской области каникулы начнутся традиционно: в конце октября – первую неделю ноября. Каждое учебное заведение принимает самостоятельно решение о точных датах начала и окончания каникул»», - добавил председатель комитета.

На сегодняшний день из-за выявления заражённых коронавирусом в Псковской области закрыты 6 классов, на дистанционном обучении находятся 176 детей. Также на самоизоляцию отправлены 10 дошкольников в связи с закрытием группы в одном из детсадов региона. В тоже время на карантине по ОРВИ находятся 3 класса.

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