34 новых случая коронавируса выявили в Псковской области 28 сентября

Во Пскове заболели 17 человек (всего 1728), а в Великих Луках — 7 (всего 1112). Три заболевших за сутки в Опочецком районе (всего 82), по два — в Великолукском (всего 224) и Бежаницком (всего 64) и по одному случаю подтвержденного коронавируса в Псковском (всего 454), Островском (всего 383) и Невельском (всего 170) районах. Всего коронавирусом заболели 5 тысяч 446 человек.

За сутки 28 сентября в Псковской области выявили 34 новых случая коронавируса. «Эпидситуация в регионе стабильная», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Пять человек выздоровели за сутки 28 сентября. Общее количество поправившихся составляет 4 тысячи 28 человек. За весь период умерли 65 человек.

«Носите маску, чаще мойте руки, соблюдайте безопасную дистанцию. Берегите себя и своих близких», - написал Михаил Ведерников.

В области действуют два очага коронавируса — в Невельской межрайонной больнице и Опочецком педагогическом колледже.