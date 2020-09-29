С 1 октября в Середкинской волости начнут подключать уличное освещение

С 1 октября в Середкинской волости Псковского района начнут подключать уличное освещение, сообщила глава сельского поселения Раиса Шумкина корреспонденту «Псковской правды».

На отсутствие фонарей пожаловалась читательница газеты. «В Середке нет освещения на улицах. Чтобы автобусу развернуться на дороге, люди светили телефонами», - написала женщина.

На это глава волости заметила, что сейчас на улице достаточно светло, а в тёмное время суток автобусы должны ездить с фарами. Также она заявила, что распоряжение администрации Середкинской волости уже подписано и с октября начнется системное подключение фонарей. Всего в волости 248 опор уличного освещения. Больше всего их в Середке, откуда и начнут подключать волость. «Всех сразу включить не удастся, так как опоры подключены не к одной линии, но постепенно мы доберемся до каждого поселения», - заверила Раиса Шумкина.