12 лет проведёт в тюрьме житель Усвятского района за убийство бывшего мужа своей жены

У 12 годам лишения свободы приговорил Невельский районный суд 33-летнего жителя Усвятского района, который убил бывшего мужа своей жены. Об этом «Псковской правде» сообщили в Невельской межрайонной прокуратуре.

Убийство мужчина совершил 2 апреля в квартире одного из домов по улице Центральной в деревне Узкое Усвятского района. Поводом стала ревность супруги к её бывшему мужу. Убийца в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он схватил нож ударил им мужчину в правую надлопаточную область, а затем - в правую половину грудной клетки. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

Тогда преступник решил угнать автомобиль «Фольксваген Пассат», принадлежащий погибшему. Он похитил из квартиры ключи, а затем кирпичом разбил окна в автомобиле, завёл его и поехал. На улице Центральной деревни Узкое автомашину остановили полицейские и задержали преступника.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Отбывать наказание ему предстоит в колонии особого режима.