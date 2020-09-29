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Политика

Госпрограмму по реализации национальной политики готовят в Псковской области

29 сентября 2020 года, 10:41

В Псковской области разработан проект программы «Реализация государственной национальной политики на территории области». Документ рассмотрели на заседании Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям состоялось под председательством руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева, сообщили «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона.

В проекте программы большое внимание уделено гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. При этом важным направлением остаётся поддержка народа сето, проживающего в Печорском районе.

Теперь члены Совета могут внести свои предложения и дополнения в проект программы.

Также на заседании шла речь о реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности Псковского государственного университета по достижению межнационального единства в рамках учебного процесса и внеучебной деятельности. 

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