Северное сияние наблюдалось в Пскове 28 сентября

Северное сияние наблюдалось в Пскове. Редкое для региона природное явление произошло около 4:00 28 сентября.

Снимком сияния поделился пскович Сергей Попов в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Спасибо магнитной буре и благоприятным погодным условиям», - отметил автор фотографии.

Это не первое северное сияние, которое можно было наблюдать в Пскове. Предыдущее произошло ровно год назад.