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Общество

Северное сияние наблюдалось в Пскове 28 сентября

29 сентября 2020 года, 09:21

Северное сияние наблюдалось в Пскове. Редкое для региона природное явление произошло около 4:00 28 сентября.

Северное сияние наблюдалось в Пскове 28 сентября
Северное сияние. 28 сентября 2020 год
Фото Сергея Попова

Снимком сияния поделился пскович Сергей Попов в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Спасибо магнитной буре и благоприятным погодным условиям», - отметил автор фотографии.

Это не первое северное сияние, которое можно было наблюдать в Пскове. Предыдущее произошло ровно год назад.    

Северное сияние наблюдалось в Пскове 28 сентября
Северное сияние 28 сентября 2019 года
Фото Максима Евдокимова
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