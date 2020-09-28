Псковские «Внуки истории» рассказывают о прошедших войну родственниках

Жители области в рамках проекта рассказывают о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну, а организаторы записывают видеоролики и размещают в группе в социальной сети. Команда проекта помогает участникам составить сценарий рассказа, найти информацию и восстановить боевой путь своего героя.

«У меня сейчас даже мурашки бегут, потому что я понимаю, насколько это важно для самого человека. И я понимаю, что мы с командой проекта делаем действительно очень большое дело, потому что, мы вот прямо сейчас помогли человеку сохранить историю своей семьи», - рассказала Глория Тесля, автор проекта «Внуки истории».