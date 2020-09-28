Срок перевода пенсионеров на карты «Мир» продлят до 31 декабря

Центробанк РФ продлит срок перевода всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир» до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Центробанка Аллу Бакину.

В эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» она заявила, что «есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря».

При этом у пенсионеров сохранится возможность получать пенсии альтернативными способами: например, на банковские счета.

Ранее планировалось перевести все пенсии и социальные выплаты на карты «Мир» с 1 октября 2020 года. Сообщалось, что граждане, которым выплаты приходят на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), должны обратиться в свои финансово-кредитные организации и оформить карту «Мир», а затем представить реквизиты счета в территориальную клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или через личный кабинет на сайте ПФР, оформив заявление о способе доставки пенсии. В противном случае с 1 октября пенсии и социальные выплаты не будут зачислены.