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Общество

80% бытовых правонарушений в Печорском районе происходят на почве алкоголя

28 сентября 2020 года, 17:58

80% скандалов и бытовых правонарушений в Печорском районе происходят на почве алкоголя. Как сообщает «АиФ-Псков», об этом рассказали участковые полиции Иван Кекин и Артур Александров.

«Люди с разными жалобами обращаются. Кто по скандалу, кто-то просит провести профилактическую беседу. Битье стекол, повредили автомобиль — дела, касающиеся порчи имущества,  тоже входят в обязанности участкового», - рассказал Артур Александров.

«В основном, бытовые правонарушения, преступления — семейные драки, разборки со всеми вытекающими последствиями. 80% скандалов - на почве алкоголя», - добавил его коллега Иван Кекин.

Полицейские рассказали о своей каждодневной работе, а также о ситуациях, когда приходится спасть людей, порой, рискуя собственной жизнью. Подробности читайте в статье «Раздумывать некогда» на сайте «АиФ-Псков» >>>

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