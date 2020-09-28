Короткое «бабье лето» придёт 30 сентября в Псковскую область

Жителей Псковской области ждёт короткое «бабье лето», которое продлится с 30 сентября по 4 октября. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

С 30 сентября в регионе будет до 18 градусов тепла, ветер прогнозируется восточный, слабый. Вечером 4 октября в Псковскую область придут дожди и погода испортится.

29 сентября ожидается только 12-15 градусов тепла.

Гидрометцентр также обнародовал прогноз на октябрь. В Псковской области второй месяц осени ожидается теплее нормы.