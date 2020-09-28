Об идее проведения фестивалей с участием национальных театров рассказал худрук Пушкинского театра

«У нас довольно много планов, касающихся национального театра. Есть идея проведения фестивалей на территории Пскова, Петербурга и Москвы», - сообщил художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в ходе круглого стола «Национальный театр России: новая стратегия», который состоялся 28 сентября в Пскове.

По его словам, Псков — маленький город, и «многим национальным театрам нет смысла сюда приезжать, просто потому что нет тех национальностей, для которых возить эти спектакли нужно в первую очередь». «Но фестивальное движение, некие шоу-кейсы, в которых можно представить палитру национальных театров России, — это, с моей точки зрения, интересная история. И когда будут три площадки: Москва, Санкт-Петербург и Псков — это будет совсем хорошо, поскольку московская площадка будет полностью подготовлена и оснащена, чтобы любой театр на любом языке мог приехать. Псковский театр не такой большой. И сравнить наш театр с Театром Камала, то львиная доля их спектаклей не встанет на нашу сцену. Но есть Александринка, на их сцену все встанет. Планов очень много, мы их рано или поздно озвучим», - пообещал Дмитрий Месхиев.

Также он рассказал об идее через псковский театр проводить экспансию русского театра и русской культуры в страны восточной Европы и Скандинавии. «Мы могли бы представлять не только псковский театр, который близко, но и всю палитру национальных театров», - сообщил худрук театра.

По его словам, сейчас псковский театр ездит только в Прибалтику, театры Дальнего востока - в Китай. «Это не очень правильно. Если будем друг друга представлять — это будет иметь реальную основу для гастрольной политики», - сказал он.

Также Дмитрий Месхиев отметил важность постановок на национальном языке. В связи с этим он предложил национальным театрам выйти с инициативой в Министерство культуры РФ о создании программы, в рамках которой все национальные театры, играющие на национальном языке смогли бы получить финансирование из федерального центра на создание переводческой базы. «Чтобы театры могли привозить свои спектакли в другие театры и иметь возможность синхронного перевода и самое главное — иметь синхронный перевод в своих стенах. Это важно. И если мы объединим усилия, может и пойдет дело дальше. Тогда гастрольная политика национальных театров на территории России будет значительно расширена и увеличена», - отметил он.