Арт-директор Пушкинского театра предложил создать в Пскове площадку для национальных театров России

Арт-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Пронин предложил создать в Пскове площадку для национальных театров России. Такое мнение он высказал в ходе круглого стола «Национальный театр России: новая стратегия», который состоялся 28 сентября в Пскове.

Андрей Пронин рассказал, как был однажды в театре кукол в одной из республик и спросил, почему национальный театр играет спектакли на русском языке. «Они сказали страшную фразу: «У нас считается стыдным играть на нашем языке». Это чудовищный пережиток прошлого. И я полагаю, что сила России в нашей дружбе, во взаимном уважении, а не в попытке под одну гребень всех причесать», - отметил он.

По его словам, площадка для национальных театров, которая появится в Москве, может способствовать пропаганде их творчества, в том числе, и в столичных регионах. «Очень здорово то, что в Пскове тоже может возникнуть подобный центр, куда вы будете приезжать и будете нашими дорогими гостями со своими спектаклями. Здесь поблизости Латвия, Эстония, Финляндия. То, что мало зарубежных гастролей у национального театра — мне, кажется, это некая стратегическая ошибка. Мы можем вызвать еще большее уважение за рубежом, можем как-то впечатлить разными гранями нашей страны, которая тоже недостаточно известна. Увы, какие-то мероприятия российской культуры за рубежом носят шаблонно-официозный характер. А мы могли бы многим поразить и плотнее войти в мировое театральное движение», - подчеркнул Андрей Пронин.

Он напомнил, что в России 87 национальных театров. «Это огромное культурное богатство. Мы имеем возможность быть причастными и к башкирской, и к бурятской культуре. Это наше общее достояние и возможность углублять и усиливать нашу культуру в целом. Культивировать соцветие культур важно и для нашего позиционирования в мире, и для нашего внутреннего самоощущения», - отметил арт-директор Пушкинского театра.

Арт-директор Пушкинского театра также отметил, что мечтает, «чтобы в Псковском театре была поставлена татарская пьеса или создан спектакль, посвященный еврейской культуре, для того, чтобы люди не замыкались в своей национальной скорлупе, а чтобы происходило знакомство, сближение и духовный рост за счет этого».