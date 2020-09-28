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Спорт / Соревнования

Псковичка выиграла Первенство России по стрельбе из блочного лука

28 сентября 2020 года, 16:20

Мастер спорта по стрельбе из лука, спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Ника Снеткова выиграла Первенство России по стрельбе из блочного лука среди спортсменок 2003–2006 годов рождения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковичка выиграла Первенство России по стрельбе из блочного лука

В Первенстве участвовал ещё один представитель Псковской области - Владимир Лактюшин. Он выступал в возрастной группе лучников 2000–2002 годов рождения и завоевал «бронзу» в стрельбе из классического лука.

Оба призёра занимаются у Заслуженного тренера России Виталия Андреева. «Ребята остались в этом сезоне почти без соревнований на внутренней арене и без выездов за рубеж, поэтому каждый турнир и каждая победа - на вес золота, - отметил тренер. - Ника подтвердила свой статус спортсменки-сборницы, а Владимир благодаря «бронзе» получил право войти в национальную команду».

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