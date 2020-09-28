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Спорт / Соревнования

Четыре медали завоевал пскович на чемпионате России по велоспорту

28 сентября 2020 года, 16:18
Четыре медали завоевал пскович на чемпионате России по велоспорту
Фото пресс-службы Центра спортивной подготовки Псковской области.

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Иван Макаров выиграл четыре медали на чемпионате России среди глухих по велоспорту-шоссе в Севастополе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Центра.

Многократный победитель Сурдлимпийских игр стал первым в гонке-критериуме на 40 км, вторым в групповой гонке на 100 км и индивидуальной гонке на 30 км и поднялся на третью ступень пьедестала в спринте. Главным соперником псковича стал Дмитрий Розанов, который выступал за Московскую область.

Занимается Иван Макаров у Заслуженного тренера России Александра Филиппова.  Наставник отметил, что к чемпионату в Севастополе спортсмены подошли фактически после полугодового простоя без соревнований, держали в тонусе себя исключительно на тренировках. «В этом плане и мы и соперники были равны между собой. Тот кто серьезнее отнесся к тренировкам - тот и оказался выше», - заметил Александр Филиппов.

Чемпионат России позволил официально отобрать участников для Чемпионата Европы, который пройдет в апреле 2021 года в Турции.

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