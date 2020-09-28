В Псковскую область прибыли еще 44 новых автобуса

Еще 44 автобуса прибыли в Псковскую область 28 сентября, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. На этот раз поступили 16 ПАЗов-32054 и 28 ПАЗов-4234. Всего регион получил уже 61 новый автобус.

Ранее в регион доставили 17 новых ПАЗов. Планируется, что первую партию новых автобусов, которая насчитывает 111 машин, запустят на маршрут в конце октября.

До конца года в Псковскую область прибудет 249 новых автобусов. На закупку транспорта выделено более 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Обновление автобусного парка стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым Губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с куратором региона — Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.