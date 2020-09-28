Перспективы сотрудничества обсудили Александр Лукашенко и Михаил Ведерников

Перспективы сотрудничества обсудили президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Их встреча состоялась 28 сентября в Минске, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.



В частности, Александр Лукашенко и Михаил Ведерников рассмотрели возможности поставки из Белоруссии в Псковскую область различной техники — грузовой, пассажирской, дорожной. Также стороны остановились на проектах торгово-экономического сотрудничества, развитии культурных связей, патриотической работы, взаимодействия в строительстве и агропромышленном комплексе.