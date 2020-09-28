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Политика / Власть

Перспективы сотрудничества обсудили Александр Лукашенко и Михаил Ведерников

28 сентября 2020 года, 14:37

Перспективы сотрудничества обсудили президент Белоруссии Александр Лукашенко и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Их встреча состоялась 28 сентября в Минске, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Перспективы сотрудничества обсудили Александр Лукашенко и Михаил Ведерников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В частности, Александр Лукашенко и Михаил Ведерников рассмотрели возможности поставки из Белоруссии в Псковскую область различной техники — грузовой, пассажирской, дорожной. Также стороны остановились на проектах торгово-экономического сотрудничества, развитии культурных связей, патриотической работы, взаимодействия в строительстве и агропромышленном комплексе.

Перспективы сотрудничества обсудили Александр Лукашенко и Михаил Ведерников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Кроме того, в Минске губернатор провёл встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. На ней также речь шла о закупке транспорта, перспективах взаимодействия в строительной отрасли и сельском хозяйстве.

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