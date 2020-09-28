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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Покровская ярмарка пройдет на подворье Печерского монастыря в Пскове 14 октября

28 сентября 2020 года, 13:47
Покровская ярмарка пройдет на подворье Печерского монастыря в Пскове 14 октября

Осенняя ярмарка «Покровский торг» пройдет в Пскове на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 14 октября, сообщили «Псковской правде» организаторы.

Мероприятие начнется после праздничной службы в храме Покрова от Торга, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон. После организаторы обещают устроить народные гулянья.

Гости смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары, сувениры ручной работы. Всех пришедших на ярмарку обещают угощать жареной картошкой.

На открытой сцене будут выступать творческие коллективы Пскова, желающие смогут поучаствовать в конкурсах на лучшую фотографию и «Лучший участник Покровской ярмарки».

Традиции проведения Покровской ярмарки на территории исторического торга проводится по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

Ярмарка пройдет по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 33. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 911 359-09-32.

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