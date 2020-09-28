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Общество / Здоровье

14 случаев коронавируса выявили в Псковской области за 27 сентября

28 сентября 2020 года, 12:49

27 сентября в Псковской области коронавирусом заболели 14 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «За сегодня подтвержденных случаев значительно меньше. Благодарю всех, кто продолжает соблюдать требования Роспотребнадзора», - написал глава региона.

Больше всего случаев подтвердилось в Пскове – 7 (всего 1 тыс. 711) и Великих Луках - 4 (всего 1 тыс. 105). 2 человека заболели в Островском районе (всего 382) и 1 - в Бежаницком (всего 62). Общее число заражённых в регионе достигло 5 тыс. 412.

14 случаев коронавируса выявили в Псковской области за 27 сентября
Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

За сутки выздоровели 3 человека. Таким образом, всего болезнь смогли победить 4 тыс. 23 человека. Число умерших от коронавируса не изменилось — 65 человек.

С начала пандемии в Псковской области провели 99 тыс. 796 исследования на коронавирус, в том числе 284 — 27 сентября.

При этом в регионе действуют два новых очага коронавируса — в Невельской межрайонной больнице и Опочецком педагогическом колледже.

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