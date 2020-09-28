14 случаев коронавируса выявили в Псковской области за 27 сентября

27 сентября в Псковской области коронавирусом заболели 14 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. «За сегодня подтвержденных случаев значительно меньше. Благодарю всех, кто продолжает соблюдать требования Роспотребнадзора», - написал глава региона.

Больше всего случаев подтвердилось в Пскове – 7 (всего 1 тыс. 711) и Великих Луках - 4 (всего 1 тыс. 105). 2 человека заболели в Островском районе (всего 382) и 1 - в Бежаницком (всего 62). Общее число заражённых в регионе достигло 5 тыс. 412.