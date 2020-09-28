Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

45 млн рублей выделены на новую технику для тушения пожаров в псковских лесах

28 сентября 2020 года, 12:00

45 миллионов рублей выделены для обновления техники Противопожарного лесного центра Псковской область в этом году, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, размещённом в Instagram.

Подводя итоги визита в Псковскую область министра МЧС России Евгения Зиничева, губернатор отметил, что благодаря главе МЧС в регионе за последние два года произошли серьёзные перемены. Так, в прошлом году уже поступили 37 специализированных автомобилей для тушения лесных пожаров, с помощью которых удалось дополнительно организовать 6 лесопожарных станций в 6 лесничествах области. Также в помощь региональным МЧС выделили дополнительных специалистов. Штат пополнится почти на 300 человек.

«Именно благодаря Евгению Николаевичу было принято решение о строительстве в Пскове Центра управления в кризисных ситуациях», - заявил Михаил Ведерников. По его словам, документация по проекту уже разработана и прошла экспертизу, строительство начнётся сразу после доведения лимитов Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Это принципиально расширяет наши возможности по обеспечению безопасности жителей Псковской области», - заключил губернатор. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

80% бытовых правонарушений в Печорском районе происходят на почве алкоголя
Короткое «бабье лето» придёт 30 сентября в Псковскую область
Об идее проведения фестивалей с участием национальных театров рассказал худрук Пушкинского театра
Арт-директор Пушкинского театра предложил создать в Пскове площадку для национальных театров России
В Псковскую область прибыли еще 44 новых автобуса
Псковичка выиграла Первенство России по стрельбе из блочного лука
Четыре медали завоевал пскович на чемпионате России по велоспорту
«Таблетка» передана в госсобственность Псковской области
Перспективы сотрудничества обсудили Александр Лукашенко и Михаил Ведерников

Комментарии

Авторизация
No comments
С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Политика / Выборы
28 сентября 10:12

С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Выборы в Госдуму и областное Собрание уже на горизонте
Нарезка «депутатская»

Политика / Власть
15 сентября 20:58

Нарезка «депутатская»

Псковские парламентарии приняли решение о сокращении своей численности
Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Политика / Выборы
11 сентября 09:17

Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Председатель облизбиркома рассказал об особенностях муниципальной избирательной кампании