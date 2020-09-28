45 млн рублей выделены на новую технику для тушения пожаров в псковских лесах

45 миллионов рублей выделены для обновления техники Противопожарного лесного центра Псковской область в этом году, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, размещённом в Instagram.

Подводя итоги визита в Псковскую область министра МЧС России Евгения Зиничева, губернатор отметил, что благодаря главе МЧС в регионе за последние два года произошли серьёзные перемены. Так, в прошлом году уже поступили 37 специализированных автомобилей для тушения лесных пожаров, с помощью которых удалось дополнительно организовать 6 лесопожарных станций в 6 лесничествах области. Также в помощь региональным МЧС выделили дополнительных специалистов. Штат пополнится почти на 300 человек.

«Именно благодаря Евгению Николаевичу было принято решение о строительстве в Пскове Центра управления в кризисных ситуациях», - заявил Михаил Ведерников. По его словам, документация по проекту уже разработана и прошла экспертизу, строительство начнётся сразу после доведения лимитов Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Это принципиально расширяет наши возможности по обеспечению безопасности жителей Псковской области», - заключил губернатор.