Псковская область может перенять опыт Белоруссии по созданию агрогородков

Губернатор Михаил Ведерников оценил перспективы создания в Псковской области агрогородков в своем еженедельном видеообращении, размещённом в Instagram. С тем, как устроены такие сельские поселения, глава региона познакомился во время визита в Белоруссию.

«Нашим соседям, действительно, удалось воплотить образ села будущего, который имеет потенциал стать точкой притяжения для населения, а также позволит снизить остроту проблемы постоянного оттока жителей из сельских территорий», - заметил губернатор.

Преимуществом таких поселений являются развитые инфраструктура и технологии. На территории современного села есть спортзал, магазины, коммунальная инфраструктура, салон красоты. Также Ведерников отметил удачную проектировку и единый стиль. «Достойный уровень жизни, и, как результат, сюда приезжают жить и работать со всей Витебской области», - сказал он.

По словам главы региона, попытки перенять белорусский опыт и внедрить аналогичные практики в Псковской области были, однако не самые успешные. «С моей точки зрения, не хватило средств, поддержки на федеральном уровне и законодательной базы», - заметил губернатор.

Также Михаил Ведерников отдельно обещал обсудить этот вопрос с коллегами и, если будет такая необходимость, обратиться с инициативой на федеральный уровень. «Сегодня уже есть соответствующие программы. Крайне важно, чтобы подход был комплексным и системным», - сказал губернатор.