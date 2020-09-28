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Общество / Здоровье

Ведерников о ситуации с коронавирусом: Обстановка остается стабильной и контролируемой

28 сентября 2020 года, 10:10

«Обстановка остаётся стабильной и контролируемой, хотя есть и вызовы в виде новых очагов заболевания», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, размещённом в Instagram.

Новый очаг на этой неделе возник в Невельской межрайонной больнице. Там коронавирусом заболели 5 медработников. 68 пациентов, которые контактировали с зараженными, находятся под наблюдением. Кроме того, в больнице проводят дополнительные санитарные меры.

13 случаев коронавируса выявлены в Опочецком индустриально-педагогическом колледже. Там заболели и преподаватели, и ученики. Всех больных отправили на изоляцию, а за состоянием 50 человек наблюдают специалисты.

В Павской школе Порховского района изолировали 3 учителя и 2 школьника, 10 человек под наблюдением. На сегодняшний день уже 7 классов в Псковской области закрыты из-за подтвержденных случаев коронавируса. Все ученики переведены на дистанционное обучение.

«Прошу вас быть предельно внимательными и беречь себя, особенно с учётом приближающихся сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ. Все зависит от нас самих, давайте не будем загонять себя в каскад ограничений», - обратился губернатор к жителям региона. 

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