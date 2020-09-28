Большие автобусы запустят в Великих Луках в 2021 году

Большие автобусы на маршрутах в Великих Луках запустят в следующем году, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, размещённом в Instagram. Это произойдет после заключения госконтрактов на осуществление перевозок.

Обновление автопарка региона стало возможным благодаря поддержке со стороны Минпромторга и Дениса Мантурова. Для Псковской области планируется закупить 249 новых автобусов. На данный момент заключили контракты на поставку 234. 17 новых ПАЗов уже приехали в регион.

На маршруты транспорт выйдет как только первая партия из 111 автобусов полностью придет в регион. Михаил Ведерников рассчитывает, что это случится до конца октября.

По словам губернатора, регион также получит 6 низкопольных автобусов 1 класса, произведённых в Белоруссии. У каждого будет 8 камер видеорегистрации и вай-фай.