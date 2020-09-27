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Общество / Образование

С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских воспитателей

27 сентября 2020 года, 19:01

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил воспитателей и всех работников дошкольного образования с профессиональным праздником, который отмечается 27 сентября.

С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских воспитателей

«Спасибо воспитателям и всем работникам дошкольного образования за ваш труд», - написал глава региона на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что профессия воспитателя — искусство и назвал представителей этой профессии настоящими художниками.

«В ваш профессиональный праздник благодарю за терпение, любовь и знания, которые дарите нашим деткам», - отметил Михаил Ведерников. 

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