С профессиональным праздником поздравил губернатор псковских воспитателей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил воспитателей и всех работников дошкольного образования с профессиональным праздником, который отмечается 27 сентября.

«Спасибо воспитателям и всем работникам дошкольного образования за ваш труд», - написал глава региона на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что профессия воспитателя — искусство и назвал представителей этой профессии настоящими художниками.

«В ваш профессиональный праздник благодарю за терпение, любовь и знания, которые дарите нашим деткам», - отметил Михаил Ведерников.