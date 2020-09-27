Собиравшегося прыгнуть мужчину сняли с виадука в Пскове

В Пскове с железнодорожного виадука в микрорайоне Любятово сняли нетрезвого мужчину. Он собирался прыгнуть вниз, пишет Псковское агентство информации.

От этого поступка мужчину спасли сотрудники ДПС.

На место происшествия также прибыла Скорая помощь, но псковичу она не понадобилась. Его доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.