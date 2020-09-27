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Происшествия / ЧП

Собиравшегося прыгнуть мужчину сняли с виадука в Пскове

27 сентября 2020 года, 17:19

В Пскове с железнодорожного виадука в микрорайоне Любятово сняли нетрезвого мужчину. Он собирался прыгнуть вниз, пишет Псковское агентство информации.

Собиравшегося прыгнуть мужчину сняли с виадука в Пскове

Фото Псковского агентства информации

От этого поступка мужчину спасли сотрудники ДПС.

На место происшествия также прибыла Скорая помощь, но псковичу она не понадобилась. Его доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

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