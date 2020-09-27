Профессиональный праздник отмечают воспитатели детсадов Псковской области

27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. От имени депутатов сотрудников детсадов региона поздравил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Собрания подчеркнул, что работа воспитателя – очень нужный, нелёгкий и уважаемый труд. «Занимаясь присмотром за детьми, их образованием и воспитанием, вы берёте на себя ответственность за жизнь и судьбу малышей. Воспитатель для ребёнка должен быть и мудрым педагогом, и заботливым родителем, и верным другом, и понимающим наставником. Конечно, чтобы справиться с такой задачей, мало одного профессионализма – нужно всей душой любить детей и отдавать им своё сердце», - сказал Александр Котов.

Он поблагодарил воспитателей за теплоту и внимание к детям, и пожелал им крепкого здоровья, семейного счастья, профессиональных успехов и благополучия.

Также работников детских садов поздравила глава Пскова Елена Полонская, которая заметила, что именно дошкольный возраст является самым важным в жизни ребёнка, поскольку в этот период закладываются основы его характера, формируется личность. Она подчеркнула, что благополучное детство зависит от мудрости тех, кто занимается воспитанием ребёнка.