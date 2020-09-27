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Общество / Образование

Профессиональный праздник отмечают воспитатели детсадов Псковской области

27 сентября 2020 года, 15:27

27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. От имени депутатов сотрудников детсадов региона поздравил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Профессиональный праздник отмечают воспитатели детсадов Псковской области
Александр Котов
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Председатель Собрания подчеркнул, что работа воспитателя – очень нужный, нелёгкий и уважаемый труд. «Занимаясь присмотром за детьми, их образованием и воспитанием, вы берёте на себя ответственность за жизнь и судьбу малышей. Воспитатель для ребёнка должен быть и мудрым педагогом, и заботливым родителем, и верным другом, и понимающим наставником. Конечно, чтобы справиться с такой задачей, мало одного профессионализма – нужно всей душой любить детей и отдавать им своё сердце», - сказал Александр Котов.

Он поблагодарил воспитателей за теплоту и внимание к детям, и пожелал им крепкого здоровья, семейного счастья, профессиональных успехов и благополучия.

Также работников детских садов поздравила глава Пскова Елена Полонская, которая заметила, что именно дошкольный возраст является самым важным в жизни ребёнка, поскольку в этот период закладываются основы его характера, формируется личность. Она подчеркнула, что благополучное детство зависит от мудрости тех, кто занимается воспитанием ребёнка.


«Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная работоспособность раскрывать таланты, пробуждать в детях любознательность, умение учить трудолюбию, доброте, отзывчивости», - сказала Елена Полонская. Она поблагодарила воспитателей за профессионализм, душевную щедрость, теплоту и заботу о детях. «Желаю вдохновения, радости и любви воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть забота и доброта, которую вы им дарите, вернется вам многократно!» - заключила глава Пскова. 

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