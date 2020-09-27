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За труд поблагодарил работников машиностроения губернатор Псковской области

27 сентября 2020 года, 13:34

За труд и преданность профессии поблагодарил губернатор Псковской области работников отрасли машиностроения и поздравил их с профессиональным праздником. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

За труд поблагодарил работников машиностроения губернатор Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«В Псковской области не так много машиностроительных предприятий, но каждое из них особенно ценно, так как способствует росту инвестиционной привлекательности, социальному и экономическому развитию региона», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что высокотехнологичная продукция псковских заводов участвует во многих крупных промышленных выставках в России и за рубежом, и везде широко востребована. Глава региона напомнил, что в этом году в Воронеже запустили подстанцию «Спутник», оборудование для которой, в том числе, выпускалось на великолукском заводе «ЗЭТО».

«Сегодня машиностроительная отрасль в регионе активно развивается, совершенствует своё производство, осваивает новые виды продукции, выполняет все поставленные задачи. В этом заслуга каждого работника, кто отдаёт предприятию свои силы, таланты и мастерство», - сказал Михаил Ведерников.

Он пообещал, что власти область приложат все усилия, чтобы поддержать ключевые машиностроительные предприятия региона. «Уверен, продукция псковских машиностроительных заводов будет прославлять наш регион не только в России, но и за рубежом», - заявил губернатор.

Он пожелал работникам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов. 

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