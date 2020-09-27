17 новых автобусов получила Псковская область

Всего до конца года в регион должны быть поставлены 249 автобусов. Обновление автопарка производится благодаря договорённостям губернатора и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который является куратором региона. В соответствии с распоряжение главы Правительства РФ Михаила Мишустина, на новый транспорт для Псковской области выделены из федерального бюджета более 1,2 млрд рублей.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области заключил контракты на поставку 17 низкопольных городских автобусов МАЗ, 172 ПАЗов (111 штук ПАЗ-320540-22, 36 штук ПАЗ-4234-04 и 25 штук ПАЗ-320405-04), 45 низкопольных городских автобусов.