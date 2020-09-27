Почти 50 человек оказались на ночью на улице из-за пожара в Пскове

48 человек были эвакуированы из дома по улице Народной в Пскове в ночь на 27 сентября из-за пожара, пишет Псковское агентство информации. Среди спасённых были двое детей.

Известно, что источник огня находился в двухкомнатной квартире, где, по словам соседей, проживают «асоциальные элементы». По предварительным данным, причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В итоге огонь повредил комнату в квартире, также жилище было закопчено.

В результате пожара никто не пострадал. Жители смогли вернуться в свои квартиры после проветривания помещений.