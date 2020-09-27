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Общество / Здоровье

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявили в Великих Луках

27 сентября 2020 года, 12:13

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки 26 сентября выявили в Великих Луках. Здесь заболевание подтверждено у 14 человек, а с начала пандемии — у 1 тыс. 101. Такие данные опубликовал официальный Телеграм-канал Псковской области.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявили в Великих Луках

Фото Дарьи Хватковой

В Пскове добавили 9 заболевших (всего 1 тыс. 704), в Великолукском (всего 222) и Опочецком (всего 79) районах — по три. По два человека заразились в Порховском (всего 187) и Невельском (всего 169) районах, по одному — в Островском (всего 380), Печорском (всего 108), Красногородском (всего 47) и Себежском (всего 43) районах.

Всего за сутки число заболевших в области выросло на 37 и достигло 5 тыс. 398.

Выздоровели в регионе ещё 19 человек. Таким образом, всего на сегодняшний день болезнь смогли победить 4 тыс. 20 заражённых. Умерли 65.

Число исследований на коронавирус в Псковской области приближается к 100 тысячам - 99 тыс. 512 тестов уже проведены.

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