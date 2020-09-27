С Днём машиностроителя поздравил псковичей Александр Котов

С Днём машиностроителя поздравил жителей региона председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. Он отметил, что отрасль машиностроения является стратегическим направлением экономического развития Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

На сегодняшний день совокупная доля машиностроения и электротехники в промышленном производстве региона составляет около 40%. «Ведущие позиции машиностроения обусловлены как исторически сложившейся ситуацией – сразу после окончания Великой Отечественной войны в области стали создаваться первые машиностроительные предприятия, так и современным состоянием этого сектора экономки – региональное машиностроение из года в год показывает высокие темпы роста», - заявил Александр Котов.

Он подчеркнул, что развитие машиностроительного комплекса региона происходит благодаря работникам отрасли, сохранению производственных традиций, внедрению новых технологий, соблюдению стандартов качества продукции, а также государственной поддержке промышленности.

Александр Котов пожелал работникам и ветеранам машиностроения успехов, здоровья и благополучия.