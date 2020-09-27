Встречу с послом РФ в Белоруссии провёл Михаил Ведерников в Минске

Встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым провёл в Минске губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества Псковской области и Белоруссии в части торгово-экономического и культурного партнерства. Также на встрече шла речь об активизации интеграционных связей Псковской области и Белоруссии.

С 27 сентября делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Минске, где намечена серия рабочих встреч. На них планируется обсудить направления развития двустороннего сотрудничества.

Ранее псковичи посетили Витебскую область. Там по итогам встреч с руководством региона, посещения предприятий и вузов была подписана серия соглашений о сотрудничестве.