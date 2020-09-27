Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

Встречу с послом РФ в Белоруссии провёл Михаил Ведерников в Минске

27 сентября 2020 года, 10:29

 Встречу с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым провёл в Минске губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Встречу с послом РФ в Белоруссии провёл Михаил Ведерников в Минске

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества Псковской области и Белоруссии в части торгово-экономического и культурного партнерства. Также на встрече шла речь об активизации интеграционных связей Псковской области и Белоруссии.

С 27 сентября делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Минске, где намечена серия рабочих встреч. На них планируется обсудить направления развития двустороннего сотрудничества.

Ранее псковичи посетили Витебскую область. Там по итогам встреч с руководством региона, посещения предприятий и вузов была подписана серия соглашений о сотрудничестве.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

За труд поблагодарил работников машиностроения губернатор Псковской области
17 новых автобусов получила Псковская область
Почти 50 человек оказались на ночью на улице из-за пожара в Пскове
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявили в Великих Луках
С Днём машиностроителя поздравил псковичей Александр Котов
Общежитие загорелось под Псковом
Избивший таксиста пскович может провести год в колонии строгого режима
Михаил Ведерников рассчитывает найти дополнительные точки для взаимовыгодного сотрудничества Белоруссии и Псковской области
ПАИ узнало, как псковичи относятся к прививкам от гриппа

Комментарии

Авторизация
No comments
Нарезка «депутатская»

Политика / Власть
15 сентября 20:58

Нарезка «депутатская»

Псковские парламентарии приняли решение о сокращении своей численности
Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Политика / Выборы
11 сентября 09:17

Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Председатель облизбиркома рассказал об особенностях муниципальной избирательной кампании
Выборы со вкусом жвачки

Политика / Выборы
4 сентября 14:37

Выборы со вкусом жвачки

Большая муниципальная кампания в Псковской области подходит к финалу