Избивший таксиста пскович может провести год в колонии строгого режима

32-летний житель Псковского района осужден на год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за избиение таксиста, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Псковского района.

В конце октября 2019 года ранее судимый нетрезвый мужчина поссорился с водителем такси и ударил его кулаком в лицо, нанеся вред здоровью средней тяжести. Суд признал его виновным по части 1 статьи 112 УК РФ и назначил ему наказание виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимый обжаловал приговор, который пока не вступил в законную силу.