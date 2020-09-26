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Происшествия / Преступление

Избивший таксиста пскович может провести год в колонии строгого режима

26 сентября 2020 года, 17:06

32-летний житель Псковского района осужден на год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за избиение таксиста, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Псковского района.

В конце октября 2019 года ранее судимый нетрезвый мужчина поссорился с водителем такси и ударил его кулаком в лицо, нанеся вред здоровью средней тяжести. Суд признал его виновным по части 1 статьи 112 УК РФ и назначил ему наказание виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимый обжаловал приговор, который пока не вступил в законную силу. 

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