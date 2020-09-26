Михаил Ведерников рассчитывает найти дополнительные точки для взаимовыгодного сотрудничества Белоруссии и Псковской области

Представители делегации Псковской обалсти по итогам осмотра выставок на белорусском фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі — 2020» подметили ряд интересующих моментов. Это позволит найти дополнительные точки для взаимовыгодного сотрудничества, уверен губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Я очень много слышал про традицию чествования хлеборобов и очень рад, что у меня появилась возможность принять в фестивале личное участие. На самом деле все производит очень хорошее впечатление, много выставок, интересной техники, очень много решений именно от заводов, располагающихся на территории Республики Беларусь», — отметил глава региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников вместе с делегатами от Псковской области посетил выставку районов области «Каравай-2020», презентацию сельскохозяйственной техники белорусского производства. Глава региона осмотрел не только различные комплектации тракторов, а также навесное и прицепное оборудование, в частности шлейфовую борону, разработка и серийное производство которой позволили поднять уровень импортозамещения в сфере сельского хозяйства. Губернатор задал представителям заводов-производителей ряд уточняющих вопросов, касающихся технических характеристик сельхозоборудования.

В ходе посещения фестиваля Михаил Ведерников также посмотрел показательные выступления сотрудников МЧС Республики Беларусь, которые прошли на городской набережной. Спасатели продемонстрировали элементы десантирования из вертолетов, отработку мероприятий по тушению возгораний, а также элементы фигурного вождения пожарных машин.