ПАИ узнало, как псковичи относятся к прививкам от гриппа

Псковское агентство информации провело видеоопрос, чтобы узнать у жителей Пскова, делают ли они прививку от гриппа или бояться последствий и игнорируют эту процедуру.

Мнения разделились. Некоторые жители города делают прививки ежегодно уже много лет. Другие ответили, что в этом еще не успели и планируют привиться в скором времени.

Часть опрошенных не еще не определилась в своем отношении к прививке от гриппа. Наконец, есть те, что прививок не делает, полагая, что это им не нужно.

Псковской области от гриппа уже привились 28,9% населения, это чуть больше 108 000 человек. В эту цифру входит 94 000 взрослых и 14 000 детей.