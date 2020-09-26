ПАИ узнало, как псковичи относятся к прививкам от гриппа

Псковское агентство информации провело видеоопрос, чтобы узнать у жителей Пскова, делают ли они прививку от гриппа или бояться последствий и игнорируют эту процедуру.
Псковское агентство информации провело видеоопрос, чтобы узнать у жителей Пскова, делают ли они прививку от гриппа или бояться последствий и игнорируют эту процедуру.
Часть опрошенных не еще не определилась в своем отношении к прививке от гриппа. Наконец, есть те, что прививок не делает, полагая, что это им не нужно.
Псковской области от гриппа уже привились 28,9% населения, это чуть больше 108 000 человек. В эту цифру входит 94 000 взрослых и 14 000 детей.