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Общество / Здоровье

ПАИ узнало, как псковичи относятся к прививкам от гриппа

26 сентября 2020 года, 15:51

Псковское агентство информации провело видеоопрос, чтобы узнать у жителей Пскова, делают ли они прививку от гриппа или бояться последствий и игнорируют эту процедуру. 

ПАИ узнало, как псковичи относятся к прививкам от гриппа

Фото Андрея Степанова
Мнения разделились. Некоторые жители города делают прививки ежегодно уже много лет. Другие ответили, что в этом еще не успели и планируют привиться в скором времени.

Часть опрошенных не еще не определилась в своем отношении к прививке от гриппа. Наконец, есть те, что прививок не делает, полагая, что это им не нужно. 

Псковской области от гриппа уже привились 28,9% населения, это чуть больше 108 000 человек. В эту цифру входит 94 000 взрослых и 14 000 детей. 

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