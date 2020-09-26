С 1 октября псковичи смогут получать пенсии только на карты «Мир»

С 1 октября пенсии и иные социальные выплаты будут начисляться российским гражданам только на банковские карты «Мир», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

До этого дня граждане, которым выплаты приходят на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), должны обратиться в свои финансово-кредитные организации и оформить карту «Мир», а затем представить реквизиты счета в территориальную клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или через личный кабинет на сайте ПФР, оформив заявление о способе доставки пенсии. В противном случае с 1 октября пенсии и социальные выплаты не будут зачислены.

Это не касается тех, кто получает выплаты через отделения почтовой связи или иные организации, а также на вклады, пояснили в пресс-службе.