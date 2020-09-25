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Политика / Власть

Делегация Витебской области совершит ответный визит в Псков

25 сентября 2020 года, 23:00

Ответный визит в Псков совершит делегация Витебской области в Псков. Об этом договорились председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнев и губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по итогам первого дня рабочей поездки в Белоруссию псковской делегации 25 сентября, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Делегация Витебской области совершит ответный визит в Псков

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Мы соберем рабочую делегацию, чтобы отработать основные вопросы взаимодействия, в рамках которых сможем объединить сильные стороны наших экономик, чтобы повысить конкурентоспособность и дальше укреплять дружеские отношения», — сказал Николай Шерстнев.

Михаил Ведерников отметил, что готов гибко обсуждать все возможные вопросы развития сотрудничества с Витебской областью. «Нам важно развивать свои регионы. Мы в одном Союзном государстве, более надежных партнеров и соседей найти сложно», - заявил губернатор и поблагодарил принимающую сторону за высокий уровень организации и детальное знакомство с разными отраслями экономики Витебской области.

Делегация Витебской области совершит ответный визит в Псков

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Далее в ходе совещания обсуждались итоги совместной работы. В частности, шла речь о соглашениях о сотрудничестве между ПсковГУ и витебскими вузами, о творческом обмене между кукольным театром «Лялька» и Псковским кукольным театром.

Михаил Ведерников рекомендовал разработать «дорожные карты» в рамках достигнутых соглашений, чтобы документы действительно работали на благо регионов.

Особое внимание губернатор уделил системе здравоохранения, подчеркнув, что в Псковской области она требует серьёзной модернизации и привлечения кадров. При этом он рассказал о «точках роста» - современных многофункциональных медицинских центрах в Пскове и Великих Луках. «Изучение опыта работы сферы здравоохранения будет для всех интересно. И чем больше будет круг профессионального общения, чем теснее будет взаимодействие и обмен информацией, и тем лучше будет для сохранения здоровья наших граждан», — сказал Михаил Ведерников.

Делегация Витебской области совершит ответный визит в Псков

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Заместитель Губернатора Нинель Салагаева поделилась впечатлениями от визита в свободную экономическую зону «Витебск». Она обратила внимание на эффективность работы зоны, которая только в этом году пополнилась шестью резидентами, и иной режим управления и более широкие полномочия руководства ОЭЗ. «В рамках заключенных соглашений между ОЭЗ «Моглино» и СЭЗ «Витебск» можно и нужно выстраивать более плотные партнерские отношения. Ваши заводы могут быть партнерами наших предприятий и наоборот. Особенно учитывая, что у нас есть смежные направления производств», — подчеркнула Нинель Салагаева.

Кроме того, на совещании обсуждалась сфера О жилищно-коммунального хозяйства. Представители принимающей стороны рассказали о принципах тарифной политики, о работе по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, о приведении в порядок жилого фонда, представили гостям опыт развития водо- и теплоснабжения.

Делегация Витебской области совершит ответный визит в Псков

Фото пресс-службы администрации Псковской области
 

Михаил Ведерников предложил сформировать рабочие группы по направлениям сотрудничества. «Мы будем периодически встречаться, чтобы подводить итоги совместной работы, принимать стратегические решения», — сказал он.

«Договорились — будем работать, - ответил Николай Шерстнев. - Нам важно посмотреть что-то лучшее у вас и перенять, а вы — у нас. От этого всем будет только лучшее».

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