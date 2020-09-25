Сутенёршу из Острова отдали под суд

Суд рассмотрит дело сутенёрши из Острова. Она обвиняется в организации занятия проституцией и вовлечение в это девушек, в том числе несовершеннолетней (часть 3 статьи 240 УК РФ, части 2 и 3 статьи 241 УК РФ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Организацией работы проституток женщина занималась в 2018-м и 2019-м годах. У неё было четыре «подопечных», в том числе одна несовершеннолетняя. Заниматься проституцией девушек островичка заставила угрозами и применением насилия.

Следователи установили, что обвиняемая ранее уже была судима за совершение такого же преступления, но в составе организованной преступной группы.