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Происшествия / Правосудие

Сутенёршу из Острова отдали под суд

25 сентября 2020 года, 21:57

Суд рассмотрит дело сутенёрши из Острова. Она обвиняется в организации занятия проституцией и вовлечение в это девушек, в том числе несовершеннолетней (часть 3 статьи 240 УК РФ, части 2 и 3 статьи 241 УК РФ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Организацией работы проституток женщина занималась в 2018-м и 2019-м годах. У неё было четыре «подопечных», в том числе одна несовершеннолетняя. Заниматься проституцией девушек островичка заставила угрозами и применением насилия.

Следователи установили, что обвиняемая ранее уже была судима за совершение такого же преступления, но в составе организованной преступной группы.

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