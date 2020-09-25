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Общество / Образование

Соглашение о сотрудничестве заключили Псковский и Витебский университеты

25 сентября 2020 года, 20:11

 Соглашение о сотрудничестве подписали руководители Псковского государственного университета и Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. Совместно работать вузы планируют в сфере интернационализации медицинского образования, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Соглашение о сотрудничестве заключили Псковский и Витебский университеты

Фото газеты «Витебские вести»

Подписание соглашения состоялось на встрече руководителей университетов в рамках визита псковской делегации в Белоруссию 25 сентября. Также стороны обсудили участие педагогов и студентов в международных программах и проектах в области медицинского образования, партнерство в образовательных программах в сетевой форме, создание лабораторий молекулярной медицины и IT-медицины. организацию обмена студентами, клиническими ординаторами, молодыми учеными и научно-педагогическими сотрудниками, взаимодействие в области повышения квалификации медработников.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина подчеркнула, что сотрудничество с Витебским медуниверситетом — это значимое событие, особенно в свете того, что для псковского вуза медицинское образования является самым перспективным направлением.

«Благодаря тесному сотрудничеству с профильными вузами, в том числе зарубежными, мы сможем сделать его качественнее и доступнее для студентов российских регионов и других стран», — сказала Наталья Ильина.

По её словам, уже достигнуты договорённости о проведении совместной международной научно-практической конференции «Медицинское образование XXI века». Она должна состоятся в следующем году в Витебске.

Высокую оценку оснащению Витебского университета дала после его посещения

первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Уверена, обмен педагогическими практиками, навыками организационной работы и положительным опытом реализации программ в области образования станут большим подспорьем для роста качества высшего образования и подготовки сильных медицинских кадров. Сегодня развитие здравоохранения для нас стоит на первом месте. Важно, чтобы на наших территориях население получало качественное медицинское обслуживание», — сказала заместитель главы региона.

Псковская делегация посетила и другие учебные заведения Витебска, с которыми также ПсковГУ достиг договорённости о сотрудничестве.

Так, с Витебским государственным технологическим университетом подписан договор о научно-образовательном сотрудничестве, планируется создание совместных программ по направлению «Дизайн», рассматривалась совместная работа на базе Инжинирингового центра ПсковГУ.

С руководством Витебского государственного университета имени П. М. Машерова достигнуты договоренности о развитии сотрудничества в области исторического образования, а также подписано соглашение о сетевом взаимодействии по направлению «Психология».

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