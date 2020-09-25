Двое великолучан осуждены на 11 и 12 лет за незаконную контрабанду гашиша в Россию

Двое великолучан осуждены на 11 и 12 лет за незаконную контрабанду гашиша, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Пыталовского районе. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Подсудимые пытались перевести через таможенную границу 98 килограмм гашиша в автомобиле «Mercedes Benz E-200». Товар мужчины планировали продать на территории Российской Федерации. Однако сотрудники ФСБ по Псковской области в ходе досмотра на МАПП «Убылинка» нашли и изъяли наркотическое средство из скрытого пространства под передними сиденьями и в порогах автомобиля.

Вердиктом присяжных заседателей установлено, что нарушители знали о наличии тайников в автомобиле и осознавали противоправность своих действий.

Подсудимые признаны виновными в покушении и пособничестве в покушении на совершение преступлений, предусмотренных пунктом «б» частью 4 статьей 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Приговор суда еще не вступил в законную силу.