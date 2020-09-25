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Культура / Наследие

О любви к усадьбе Волышово рассказала петербургский блогер

25 сентября 2020 года, 17:21

Блогер из Санкт-Петербурга Екатерина Иванова рассказала о своей любви к усадьбе Строгановых Волышово, расположенной в Порховском районе. В интервью для Псковского агентства информации девушка призналась, что именно с поездки в Волышово началось её увлечение старинным усадьбами, которые находятся в заброшенном состоянии.

О любви к усадьбе Волышово рассказала петербургский блогер

Фото Екатерины Ивановой

«Я приезжаю и все время представляю, как тут было раньше. Смотрю на лестницу и представляю, какие были ковры, какие были чугунные перила этой лестницы. Потом вдруг возвращаюсь к тому, что сейчас. Идешь по залам, и кажется, что слышишь шорох платьев, играет музыка, стучат вилки о тарелки, чокаются бокалами. И ты гуляешь и потихоньку сам себе дорисовываешь эту картинку, как было раньше… Когда было другое поведение, другие порядки», - рассказала о своих эмоциях о поездках по заброшенным имениям Екатерина Иванова.

В Волышово же она попала впервые ребёнком, после того, как узнала, что в усадьбе располагалась школа, которую посещала её бабушка. Более того, ещё до поездки девочке приснились и усадебный дом, и конюшня. С тех пор Екатерина Иванова приезжает в Волышово и фиксирует на фотоаппарат то, как ветшают год от года постройки.

В 2018 году главном усадебном доме случился пожар. Сейчас инициативная группа пытается на пожертвования восстановить Домик волонтера, в котором могли бы останавливаться все желающие помочь усадьбе. На краудфандинговой платформе planeta.ru идёт сбор средств на ремонт крыши.   

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