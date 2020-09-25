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Экономика / Инвестиции

Старые дома по улице Труда в Пскове восстановят под апартаменты

25 сентября 2020 года, 16:39

Старые дома по улице Труда в Пскове восстановят под апартаменты. Об этом «Псковской правде» рассказал собственник объектов, попросивший не называть его имя.

Новый собственник у двух домов, расположенных по улице Труда №№ 7а и 9 появился в конце 2019 года. Оба дома являются объектами культурного наследия. В этой связи у собственника есть обязательства на проведение работ, направленных на их сохранение.

- Сейчас на месте работают проектировщики, которые проводят научно-исследовательские и изыскательские работы, - рассказал собственник. - Итогом станет проектная документация на проведение работ по сохранению памятника, исходя из нее мы будем решать, как и в каком направлении двигаться дальше.

Старые дома по улице Труда в Пскове восстановят под апартаменты

В планах собственника - воссоздать прежний облик домов и сделать их пригодными для проживания.

- Дома двухэтажные, но первый этаж находится довольно низко от земли и, скорее всего, он будет отдан под коммерческие помещения, а на втором этаже будут жилые площади, - рассказал он.

Кроме того, собственник хотел бы воссоздать хозпостройки, которые были во дворах домов. Называется этот процесс регенерацией.

- Реконструировать памятники культуры нам еще не приходилось, а вот регенерацией мы занимались: восстанавливали объекты в тех же параметрах и архитектурных решениях, - сказал собственник.

Старые дома по улице Труда в Пскове восстановят под апартаменты
Дом, расположенный на улице Труда 7А
Фото с сайта Памятники истории и культуры Псковской области

О том, когда владелец приступит к реконструкции домов говорить пока сложно. Все будет зависеть от согласования проектной документации в различных инстанциях.

- Понимаем, что это будет не сразу и не быстро, - говорит он. - По опыту знаем, что всегда возникает множество препятствий на этом пути. Но хочется надеяться, что все запланированное получится.

Дом, расположенный на ул. Труда, 7а, это бывшая городская усадьба жены штабс-капитана Елены Ивановой. Главный дом — вторая половина XIX века-начало ХХ века. Дом на Труда, 9 — городская усадьба Жуковых.

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