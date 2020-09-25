Старые дома по улице Труда в Пскове восстановят под апартаменты. Об этом «Псковской правде» рассказал собственник объектов, попросивший не называть его имя.

Новый собственник у двух домов, расположенных по улице Труда №№ 7а и 9 появился в конце 2019 года. Оба дома являются объектами культурного наследия. В этой связи у собственника есть обязательства на проведение работ, направленных на их сохранение.

- Сейчас на месте работают проектировщики, которые проводят научно-исследовательские и изыскательские работы, - рассказал собственник. - Итогом станет проектная документация на проведение работ по сохранению памятника, исходя из нее мы будем решать, как и в каком направлении двигаться дальше.