Для подключения к интернету деревенских домов в Псковской области создадут оператора. Это будет региональный оператор наземной связи, рассказал в эфире ПАИ-live начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Широкополостный интернет дошел до деревень. К нему подключают школы, ФАПы, больницы, детские сады. А вот провести его в каждый дом довольно проблематично. Цена вопроса колеблется от 150 000 до 170 000 рублей. Местным жителям это не под силу. Чтобы помочь им в Псковской области хотят создать свой оператор связи (не сотовой), который будет оказывать услуги по подключению.

«Понятное дело, что сотовые операторы работают за прибыль, а вот регоператор будет работать только для населения, никакой прибыли тут не будет. Но это планы уже следующего года потому как надо еще проработать нормативную базу и получить лицензию на связь», - рассказал Денис Матвеев.