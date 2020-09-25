Денис Матвеев посчитал, сколько нужно вышек, чтобы на каждом псковском болоте было 4G 

В Псковской области необходимо установить 90 вышек сотовой связи, чтобы на 100% покрыть регион и иметь 4G «на любом болоте». Об этом рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев в эфире ПАИ- live 25 сентября.

По его словам, сейчас только в 15% находящихся в глубинке населённых пунктов есть мобильная связь и мобильный интернет, в 25 % - только сотовая связь, то есть 75% отдалённых населённых пунктов не имеют доступа к мобильному интернету.

Денис Матвеев отметил, что для решения проблемы на законодательном уровне закреплено взаимодействие с операторами большой четвёрки, которые и обязаны обеспечивать связь. «Мы, как государство, только регулируем частоты, то есть мы даем разрешение на их использование, а дальше операторы из себестоимости, выгоды начинают связь развивать», - пояснил гость эфира. Он добавил, что вышки к глубинке операторам ставить невыгодно, потому что одна вышка стоит порядка 5,5 млн, покрывает она радиус порядка 6-7 километров, а окупается, если есть более полутора тысяч абонентов.

Денис Матвеев отметил, что теперь работа по установке вышек проводится в рамках государственно-частного партнёрства. Уже появилась вышка в Красногородском районе, благодаря чему несколько деревень получили доступ в интернет поколения 4G. Только за первые два дня после подключения было выкачено порядка 300 ГБ.

«Сейчас мы разыграли контракт по деревне Поляне Пушкиногорского района, там ареал 10 километров, уже залит фундамент для вышки, процесс идёт, в этом году постепенно запустим», - сказал гость эфира. Ещё один контракт был разыгран на днях - деревня Искра Дновского района.

«Понятно, что без поддержки губернатора этого не было бы, он нам помог в этом плане. И с точки зрения бюджета и с точки зрения законодательной базы мы теперь вооружены и действуем», - заявил Денис Матвеев.

На следующий год запланирован запуск 7 вышек. Фактически же начальник Управления цифрового развития рассчитывает на установку 8-ми за счёт экономии средств при проведении конкурсов.

Он добавил, что районы для размещения вышек уже определены. «Здесь все зависит от главы муниципалитета, насколько он активный. Мы делаем по двум позициям - жалобы жителей и активность главы муниципалитета, если глава не участвует, то мы тоже», - заключил гость эфира.