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Экономика / Сельское хозяйство

Передовой молочный центр продемонстрировали в Белоруссии псковскому губернатору

25 сентября 2020 года, 14:07

Работу научно-производственного молочного центра «Мазоловогаз»  продемонстрировали губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время его визита в Витебскую область Белоруссии. Как сообщили «Псковской правде» в администрации региона, в этом центре для улучшения качества молока коровам включают классическую музыку. Всю же основную работу на ферме выполняет техника. Например, доит коров роботизированная система, она сама определяет и качество молока: хорошее отправляет в переработку, неудовлетворительное — в утилизацию.

Передовой молочный центр продемонстрировали в Белоруссии псковскому губернатору

Фото пресс-службы администрации Псковской области

После посещения фермы Михаил Ведерников отметил, что посмотреть, как организовано производство в Белоруссии ему было интересно в связи с тем, что в Псковской области в октябре заработает ферма на 1800 фуражных коров, на которой также будут использованы самые современные технологии.

«Тем более интересно, что это к крупном предприятию присоединили убыточное, которое находилось практически в предбанкротном состоянии. Я думаю, что это такой хороший интересный, и для нас в том числе, опыт, когда сильные предприятия берут слабые, развивают и делают инновационные вещи, а в сельском хозяйстве они действительно особенно интересны», - заявил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что Белоруссия славится сельским хозяйством и успехами в агропромышеленном комплексе.

Также в рамках визита в Белоруссию псковский губернатор встретился с председателем Витебского областного исполнительного комитета Николаем Шерстневым. Стороны ,обсудили укрепление взаимодействия регионов в различных сферах. 

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