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Экономика

Дни Псковской области могут пройти в Витебске

25 сентября 2020 года, 13:50

 Дни Псковской области предлагается провести в Витебске, а дни Витебской области — в Пскове. С такой инициативой выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Николаем Шерстневым 25 сентября. Руководитель белорусского региона предложение псковского коллеги поддержал, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Дни Псковской области могут пройти в Витебске

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На встрече, которая прошла в рамках визита псковской делегации в Белоруссию, Михаил Ведерников и Николай Шерстнев обсудили перспективы развития взаимодействия регионов в социальной, культурной и экономической сферах, строительстве и ЖКХ.

Главы регионов поделились опытом и комплексными подходами в развитии социальной сферы, образования, в работе, направленной на закрепление кадров на селе, чтобы решить проблему оттока населения в крупные города. Ещё одной темой встречи было взаимодействие по линии патриотического воспитания и молодежной политики.

Дни Псковской области могут пройти в Витебске

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Нам необходимо конкретизировать те моменты, где можно в первую очередь успешно взаимодействовать, чтобы наши регионы, дополняя друг друга, развивали свои экономики», - подчеркнул Николай Шерстнев. Он обозначил и сферу интересов: промышленность, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство. «Между нашими регионами улучшились дружеские отношения. И теперь на основе этого нам надо выстроить четкие и хорошие отношения экономические», — подчеркнул руководитель Витебской области.

«Дружеские отношения — это, действительно, хорошая основа для дальнейшего развития экономических», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что у псковской стороны есть предложения по сотрудничеству, реализация которых позволит в ближайшие несколько лет усилить экономики двух регионов.

Дни Псковской области могут пройти в Витебске

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор остановился на взаимодействии с сфере подготовки кадров, в первую очередь, медицинских. Он рассказал о взаимодействии Псковского государственного университета с другом вузами, среди которых университет Тарту, что позволяет ПсковГУ выдавать дипломы международного образца. Михаил Ведерников обратил внимание, что псковский университет сейчас нацелен на подготовку тех специалистов, которые востребованы в регионе.

Кроме того, Михаил Ведерников рассказал о реализации нацпроектов в Псковской области. Он подчеркнул, что, например, в строительной сфере область может двигаться более динамичными темпами и отметил, что в этой части может быть полезен псковским строителям опыт белорусских коллег.

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