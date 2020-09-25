Дни Псковской области могут пройти в Витебске

Дни Псковской области предлагается провести в Витебске, а дни Витебской области — в Пскове. С такой инициативой выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Николаем Шерстневым 25 сентября. Руководитель белорусского региона предложение псковского коллеги поддержал, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.



На встрече, которая прошла в рамках визита псковской делегации в Белоруссию, Михаил Ведерников и Николай Шерстнев обсудили перспективы развития взаимодействия регионов в социальной, культурной и экономической сферах, строительстве и ЖКХ. Главы регионов поделились опытом и комплексными подходами в развитии социальной сферы, образования, в работе, направленной на закрепление кадров на селе, чтобы решить проблему оттока населения в крупные города. Ещё одной темой встречи было взаимодействие по линии патриотического воспитания и молодежной политики.



«Нам необходимо конкретизировать те моменты, где можно в первую очередь успешно взаимодействовать, чтобы наши регионы, дополняя друг друга, развивали свои экономики», - подчеркнул Николай Шерстнев. Он обозначил и сферу интересов: промышленность, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство. «Между нашими регионами улучшились дружеские отношения. И теперь на основе этого нам надо выстроить четкие и хорошие отношения экономические», — подчеркнул руководитель Витебской области. «Дружеские отношения — это, действительно, хорошая основа для дальнейшего развития экономических», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что у псковской стороны есть предложения по сотрудничеству, реализация которых позволит в ближайшие несколько лет усилить экономики двух регионов.