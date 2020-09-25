Приложение «Электронный рецепт» готовят к запуску в Псковской области

В Псковской области готовят к запуску мобильное приложение «Электронный рецепт». Ожидается, что оно заработает в конце октября. Об этом сообщил начальник Управления цифрового развития и связи администрации региона Денис Матвеев в эфире ПАИ- live 25 сентября.

Он пояснил, что приложение позволит отоваривать в аптеке выписанные врачом рецепты при помощи мобильного телефона. «То есть приходишь в аптеку, достаешь мобильный телефон, открываешь приложение, код сканируешь и получаешь лекарства», - отметил Денис Матвеев.

По его словам, сначала приложение будет работать только по льготным лекарствам, а с 2021 года его планируется запустить по всем рецептам.

При этом, подчеркнул гость эфира, бумажные рецепты сохраняться, просто у человека будет выбор, каким пользоваться — традиционным бумажным или электронным.

Денис Матвеев заметил, что запуск приложения быстрым не будет, поскольку к системе нужно подключить все частные аптеки.