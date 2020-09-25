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Происшествия / Преступление

Пскович устроил гонки с полицейскими в Ангарске и проиграл

25 сентября 2020 года, 11:01

22-летнего псковича задержали полицейские из Ангарска, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Молодой человек, находясь в алкогольном опьянении, пытался скрыться от полиции, совершил ДТП, в результате которого в машине произошло возгорание, а затем скрылся с места аварии.

Произошло это 24 сентября около 2:00. Toyota Corolla, водитель которой маневрировал на проезжей части, привлекла внимание инспекторов. Полицейские потребовали, чтобы лихач остановился, но он продолжил движение. Нарушитель увеличил скорость и попытался скрыться. Уходя от преследования, житель Пскова сначала выехал на встречную полосу, а потом решил сократить путь и проехать через островок безопасности внутри кольца. Совершая это  маневр, водитель наехал на бордюрный камень. В результате аварии машина загорелась. Молодой человек с места ДТП скрылся.

Пскович устроил гонки с полицейскими в Ангарске и проиграл
Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

Через несколько часов личность водителя установили. Им оказался 22-летний житель города Пскова, который приехал в Иркутскую область для приобретения седана. Документы на машину у него отсутствовали.

В отношении псковича составили административные протоколы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и по части 2 статьи 12.37. КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

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