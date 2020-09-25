Пскович устроил гонки с полицейскими в Ангарске и проиграл

22-летнего псковича задержали полицейские из Ангарска, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Молодой человек, находясь в алкогольном опьянении, пытался скрыться от полиции, совершил ДТП, в результате которого в машине произошло возгорание, а затем скрылся с места аварии.

Произошло это 24 сентября около 2:00. Toyota Corolla, водитель которой маневрировал на проезжей части, привлекла внимание инспекторов. Полицейские потребовали, чтобы лихач остановился, но он продолжил движение. Нарушитель увеличил скорость и попытался скрыться. Уходя от преследования, житель Пскова сначала выехал на встречную полосу, а потом решил сократить путь и проехать через островок безопасности внутри кольца. Совершая это маневр, водитель наехал на бордюрный камень. В результате аварии машина загорелась. Молодой человек с места ДТП скрылся.