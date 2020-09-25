Делегация Псковской области во главе с губернатором находится в Белоруссии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавляет официальную делегацию региона в Белоруссии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В рабочем визите участвуют председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители губернатора, руководители профильных органов исполнительной власти, главы приграничных муниципальных образований и представители бизнес-сообщества.

Участники прибыли в Витебскую область. Михаил Ведерников планирует обсудить вопросы расширения и укрепления международного взаимодействия с руководством исполнительной и законодательной властей этого региона. Руководители обсудят социальную сферу, строительство и ЖКХ, а также посетят ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Вице-губернаторы и руководители органов исполнительной власти Псковской области в зависимости от профиля посетят различные заводы, учреждения культуры, образования и молодежной политики.

Далее делегация направится в Минск для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.