44 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

«Несмотря на появление новых очагов за последние два дня, коэффициент распространения ковид в регионе остается невысоким», - написал глава региона.

Больше всего случаев подтвердилось в Пскове – 7 (всего 1 тыс. 684) и Великих Луках - 12 (1 тыс. 77). 9 заражённых за сутки выявили в Опочецком районе (всего 76). 4 человека заболели в Островском (всего 376), по два заболевших в Печорском (всего 105), Великолукском (всего 218), Палкинском (всего 60), Красногородском (всего 46) районах и по одному в Псковском (всего 447), Стругокрасненском (всего 52), Куньинском (всего 50) и Пустошкинском (всего 29) районах.

Общее число заражённых в регионе достигло 5 тыс. 320.

Выздоровели 22 человека. Таким образом, всего болезнь смогли победить 3 тыс. 986 человек. Число умерших от коронавируса не изменилось — 65 человек.

С начала пандемии в Псковской области провели 98 тыс. 145 исследования на коронавирус. За сутки – 854.