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Политика / Власть

Оксана Федорова избрана главой Новоржева

24 сентября 2020 года, 21:27

Редактора газеты «Земля новоржевская» Оксану Федорову избрали главой городского поселения «Новоржев», сообщает «Земля новоржевская».

Это решение единогласно приняли депутаты Собрания депутатов городского поселения «Новоржев» четвёртого созыва 24 сентября на организационной сессии. В бюллетене для голосования была всего одна кандидатура. 

Любовь Столярову избрали заместителем. 

На сессии присутствовали прокурор Новоржевского района Вячеслав Иванов, глава администрации городского поселения Эдуард Волков и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Любовь Трифонова.

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